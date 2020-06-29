مقتل 4 جنود في تبادل لإطلاق النار بجنوب الفلبين

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قتل أربعة جنود، اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار مع ضباط شرطة في جنوب الفلبين، حسبما قال مسؤولون.

ودعا الجيش إلى إجراء تحقيق في الحادث وسط تقارير متضاربة بشأن كيفية مقتل الجنود في بلدة جولو، على بعد 100 كيلومتر جنوب مانيلا.

وقال اللفتنانت كولونيل سيريليتو سوبجانا، القائد العسكري الإقليمي: "كانوا يقومون بعملهم ، كانوا في مهمة رسمية".

وبحسب تقرير للشرطة، طلب من الجنود التوجه إلى مركز قريب للتحقق من هويتهم بعد أن تم اتهامهم بحمل أسلحة نارية.

وأضاف التقرير أن الجنود صوبوا اسلحتهم النارية على ضباط الشرطة عندما وصلوا إلى المركز.

وقال التقرير "لكن قبل أن يتمكنوا من الضغط على الزناد، تمكن أفراد الشرطة من إطلاق النار عليهم دفاعا عن النفس، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل الأربعة المسلحين".

وأمر وزير الداخلية إدواردو أنو قائد الشرطة الوطنية بنزع سلاح الضباط المتورطين وتقييدهم تحت حراسة المدير الإقليمي أثناء التحقيق.

وقال "هذه حادثة مؤسفة للغاية ما كان يجب أن تحدث.. لقد عمل الجيش والشرطة بشكل وثيق في مكافحة الإرهابيين".