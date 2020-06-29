مستقبل وطن بجنوب سيناء يطلق مبادرة «أنتِ أهلي»

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مبادرة " أنتِ أهلي"، بقيادة فضية سالم، أمينة المرأة بالمحافظة، لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة، الأرامل والمطلقات بكافة مدن المحافظة.

وقالت فضية سالم، أمينة المرأة بمحافظة جنوب سيناء، إن المبادرة تأتي في إطار السعي لتوفير سبل الحياة الكريمة، للمرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات، لهن ولأبنائهن، لتخفيف معاناتهن من خلال التعاون مع مختلف المنشآت الخدمية، والتجارية.

وأكدت أمينة المرأة، أنه تم الاتفاق على تخفيضات تصل إلى 50% في بعض المنشآت، وسيتم تفعيل المبادرة بكافة المدن، من خلال التواصل مع أمينة المرأة بكل مدينة، على أن يجرى الإعلان عن أسماء المنشآت التي ستقدم التخفيضات لهن، ضمن فعاليات المبادرة في كل مدينة.

و أشارت إلى أن مبادرة " أنتِ أهلي"، تأتي ضمن الفعاليات والمبادرات الاجتماعية العديدة التي تنفذها أمانات الحزب المختلفة بجميع أنحاء المحافظة، للعمل المجتمعي من أجل توفير "حياة كريمة" للمواطنين.