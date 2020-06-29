«قبائل ليبيا» تحتشد لصد مرتزقة أردوغان باجتماع مرتقب في سيدي براني

كشف بلقاسم دربوك، النائب الأول للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أن القبائل الليبية بصدد تشكيل وفد يمثل جميع القبائل، ومن جميع المناطق ووفق التوزيع الجغرافي للذهاب إلى مصر، وعقد ملتقى في مدينة سيدى براني.

وقال دربوك، في حديث مع قناتي «العربية» و«الحدث»، إن الوفد سيعلن من سيدي براني دعم خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدى للعدوان والاستعمار التركي وتدخلات أنقرة، وإجرام ميليشيات حكومة فايز السراج، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، فضلا عن دعم الجيش الليبي.

وأضاف دربوك أن القبائل عازمة على القضاء على تنظيم الإخوان فى ليبيا والمرتزقة الذين يتجاوز عددهم الآن 20 ألف مقاتل، أتوا إلى ليبيا بدعم مالي قطري وتسليح تركي، ليعيثوا فسادا فى ليبيا.

وذكر أن هناك حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا، ولذلك فالشعب الليبى أعزل، ويواجه ميليشيات إجرامية ومرتزقة مسلحين، والجيش الليبي يتصدى بما يتوافر له من إمكانيات، مشيرا إلى أن الشعب الليبي رحب بدعوة الرئيس السيسي لتدريب وتسليح شباب القبائل، للتصدى لهؤلاء العصابات الإجرامية والغزو التركي، وتحت قيادة المؤسسة العسكرية الليبية.

وشدد على أن الليبيين لن يسمحوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستباحة بلادهم، واستنزاف ثرواتهم، وسلب مواردهم.

من جانبها، كشفت علياء العبيدي، مسئولة لجنة العلاقات المصرية الليبية بمجلس قبائل ليبيا، أن ملتقى سيدي براني لقبائل ليبيا، والذي سيعقد خلال أيام سيبحث تنفيذ فكرة تدريب وتسليح شباب القبائل الليبية في مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي.

وقالت العبيدي، إن القبائل الليبية فتحت باب التطوع للشباب الراغبين في القتال والدفاع عن بلادهم والتصدي للغزو التركي، مؤكدة أنه يوجد في كل قبيلة منسق للدفاع يتولى حصر وإعداد قوائم الشباب ويتم تجميعهم في قائمة موحدة يتم تقديمها للقيادة المصرية لتدريبهم وتجهيزهم عسكريا.

وأوضحت أن هؤلاء سينخرطون بعد ذلك في القتال تحت إمرة الجيش الليبي والدفاع عن ليبيا ضد الميليشيات والمستعمر التركي وتأمين حقول النفط، ومحور سرت الجفرة، وتحرير مناطق الغرب من ميليشيات السراج ومرتزقة تركيا.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية للقتال مع حكومة السراج في ليبيا، مشيرا إلى «نقل دفعات جديدة من المرتزقة خلال الأيام القليلة الماضية».

وأضاف أن أعداد المجندين السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية ارتفع إلى ما يزيد على 15 ألفا.