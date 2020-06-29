تعيين أستاذ بحاسبات الفيوم مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات صدور قرار وزاري بتعيين الدكتور محمد خفاجى، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، مديرا لوحدة الاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكان وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، قد عرض مقترح العام الدراسى الجديد على الجامعات، والذى يرتكز على تطبيق «التعليم الهجين»، الذى يستند إلى دمج نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، ومن المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.