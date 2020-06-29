استطلاع رأي: 44 % من البريطانيين متشائمين من مستقبل الاقتصاد ما بعد الوباء

كشفت نتائج استطلاع رأي جديد نشرت، أمس الأحد، أن 6% فقط من البريطانيين يريدون العودة للوضع الاقتصادي ما قبل تفشي وباء كورونا المستجد، فيما أبدى 44% من المشاركين في الاستطلاع نظرة تشاؤمية لمستقبل الاقتصاد في بريطانيا.

وأظهر الاستطلاع التي أجرته شركة "يوجوف" البريطانية لاستطلاعات الرأي لصالح مؤسسة "الاقتصادات الجديدة"، أن 31% من البريطانيين يريدون رؤية تغيرات جذرية في الطرق التي يدار بها الإقتصاد بعد الخروج من الوباء، بالإضافة إلى 28% يريدون الشعور بتغيرات بسيطة في الوضع الإقتصادي، و6% فقط لا يريدون أي تغيرات ويكتفون بالرغبه في العودة للوضع للسابق، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

كما كشف النتائج أن 44% من المشاركين في الاستطلاع متشائمين من مستقبل الإقتصاد في بريطانيا، في مقابل 27% فقط متفائلين. ويرى 49% أن الأزمة فاقمت من أزمة عدم المساواة.

ويعتبر كل من رئيس الخدمة المدنية السابق بوب كيرسليك، وكبير أساقفة كانتربري والزعيم السابق للكنيسة الأنجليكانية فى إنجلترا، روان ويليامز، ورؤساء مؤتمر نقابات العمال، واتحاد الصناعة البريطانية والغرف التجارية البريطانية، من بين 350 شخصية مؤثرة تطالب بإعادة بناء اقتصاد "أكثر عدالة ومراعاة للبيئة"، ويرون أنه لا يجب العودة إلى الماضي.

وقال كيرسليك: "في الوقت الذي تبدأ فيه الدولة بالخروج من الأزمة، أصبح من الواضح أن المواطنين أصبحوا يحلمون بمستقبل أفضل وليس مجرد الرجوع لما كنا عليه في وقت سابق، كما كان الوضع مع الأزمات الكبيرة في الماضي".

وأضاف كيرسليك: "علينا أن نسأل أسئلة عميقة عن نوع المجتمع والاقتصاد الذي نريد بناءه الآن". وتابع: "أن اللحظة التي نعيش فيها هي تحد لنا جميعا: للحكومات والشركات والمجتمع المدني والمواطنين. ولكن هذا تحد يمكننا من خلاله أن نرتقي وننشئ مجتمعا أفضل".

ونشر هذا الاستطلاع كجزء من حملة "إعادة البناء بشكل أفضل" للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، الذي تم الاتفاق عليها في المؤتمر العالمي الثالث، الذي عقد في سينداي باليابان، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الوثيقة في 3 يونيو 2015.

وتدعو الحملة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يوفر المزيد من التمويل للخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية ، ويعالج عدم المساواة ، ويخلق وظائف جيدة خاصة للشباب، ويقلل من خطر الأوبئة وحالات الطوارئ المناخية في المستقبل.

من جانبها، قالت مياتا فانبوليه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصادات الجديدة: "كشفت الأزمة عن عدد من الحقائق القاسية، آلا وهي أن خدماتنا الصحية والرعاية الاجتماعية كانت تعاني من نقص الموارد، وأن التفاوتات منذ فترة طويلة تركت الكثير من الناس ضعفاء". وأضافت: "لكننا رأينا ما يمكن تحقيقه عندما نواجه أزمة، يمكن للحكومة أن تنفق بحكمة وبسرعة وعلى نطاق واسع".