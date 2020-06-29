محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق مستشفى بدراوي الخاص

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير الأمن، اليوم الاثنين، موقع الحريق الذي نشب في مستشفى بدراوي الخاص، وأسفر عن مصرع 7 مرضى (6 رجال وسيدة)؛ نتيجة اختناقهم دون حروق، وإصابة 7 من طاقم المستشفى الإداري.

وانتقل فريق من أعضاء نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، محامي عام نيابات المنتزه، إلى موقع الحريق؛ لمعاينته.

وقررت النيابة ندب فريق من خبراء الأدلة الجنائية؛ للكشف عن ملابسات الحادث، والوقوف على أسبابه، حيث يقع المستشفى الخاص أسفل عقار سكني في شارع محمد نجيب منطقة سيدي بشر "بحري" شرقي الإسكندرية.

وسيطرت 5 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين مدير الإدارة، على الحريق.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى بدراوي الخاص شرقي المحافظة، وخلف ضحايا ومصابين.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه، ونقل الضحايا للمشرحة، والمصابين والمرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق وقع بسبب حدوث ماسِ كهربائي بجهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ حصر الخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.