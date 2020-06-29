 رئيس كوسوفو هاشم تقي يهدد بالاستقالة حال اتهامه بجرائم حرب - بوابة الشروق
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رئيس كوسوفو هاشم تقي يهدد بالاستقالة حال اتهامه بجرائم حرب

بريشتينا - د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 10:07 م

هدد رئيس كوسوفو هاشم تقي، اليوم الاثنين، بأنه سيستقيل إذا أيدت محكمة خاصة لجرائم الحرب لائحة الاتهام التي صيغت ضده.

وقال تقي في خطاب متلفز إلى الأمة "إذا ما تم تأييد ، فانني سأستقيل فورا من منصب رئيسكم وأواجه هذه الاتهامات".

وكشف مدع خاص لجرائم الحرب في كوسوفو الأسبوع الماضي عن لائحة الاتهام التي تم تقديمها ضد تقي وآخرين، متهمة إياهم بارتكاب "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومن بينها القتل، والإخفاء القسري للأشخاص، والاضطهاد، والتعذيب".

"وتزعم لائحة الاتهام أن تقي وغيره من المشتبه بهم المتهمين، مسؤولون جنائيا عن ما يقرب من 100 جريمة قتل، تتعلق بالمئات من الضحايا المعروفين من ألبان كوسوفو، والصرب، وعرقية الروما، وعرقيات أخرى، ومعارضين سياسيين".

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