الصحة الكويتية: حالتا وفاة و582 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و582 إصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 350 حالة، وإجمالي المصابين إلى 45 ألفا و524 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي لا زالت قيد بحث عن أسباب عدواها، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 319 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 54.81%، و263 لغير الكويتيين بنسبة 45.19%.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 145 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3504 مسحات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 382 ألفا و824 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.