إعفاء طلاب المدن الجامعية ببورسعيد من المصروفات طوال الامتحانات

وافق مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم على إعفاء الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من مصروفات المدينة الجامعية طوال فترة الامتحانات نظرًاا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور أيمن محمد إبراهيم خلال الاجتماع الدورى الشهري، أن جامعة بورسعيد حريصة على تقديم الدعم الكامل للكليات للعمل على راحة الطلاب، والخروج من الامتحانات بسلام، وذلك من خلال متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب وتوفير الكمامات، والكواشف الحرارية والكلور والمطهرات اللازمة للتعقيم.

كما تم أيضًا التواصل مع مدير عام الإسعاف؛ لتوفير إسعاف ببورسعيد وآخر بمدينة بورفؤاد خلال فترة الامتحانات، كما تم استعراض الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والآليات اللازمة لعقد الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات والإدارة الطبية، وكذلك آليات التعامل مع الحالات المرضية والمشتبه بها من الطلاب خلال فترة الامتحانات.