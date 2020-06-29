وزارتان تبحثان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إنعاش قطاع السياحة

نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزارة السياحة والآثار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لإنعاش قطاع السياحة في مصر، في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يعد قطاعي السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثرأ من هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة عالمي، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن منظمة السياحة العالمية والاتحاد المصري للغرف للسياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ورابطة الفنادق المصرية.

وخلال الاجتماع، أعربت مارلينا فويو، المدير المساعد وكبير مسؤولي الخدمات المصرفية للسياحة العقارية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن استعداد البنك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لدعم الجهود المصرية في مكافحة تأثير كوفيد 19 على قطاع السياحة.

وأشارت فانيسا ساتور، مديرة التعاون التقني في منظمة السياحة العالمية، إلى المجالات التي تتضمنها المساعدة الفنية التي يمكن تقديمها لمصر، والتي تتألف من 3 محاور أولا: خطط لانعاش قطاع السياحة من خلال قياس الاثر وتقييم حزم الحوافز المقدمة لدعم القطاع خلال الأزمة، والاحتفاظ بالوظائف واستردادها والتوعية بهذه الحوافز، وإسداء المشورة لوزارة السياحة بشأن البروتوكولات التي يعتمدها مقدمو خدمات السياحة لضمان تعزيز سلامة وأمن السياح والموظفين.

كما تضمنت ثانيا تعزيز المؤسسات وبناء عنصر المرونة من خلال تدريب المؤسسات السياحية على التكيف مع واقع كوفيد 19 بشأن السلامة والنظافة، وثالثا: تحديد التدابير التي يمكن أن تعزز الطلب على السياحة في فترة ما بعد إجراء العمليات الحسابية على نظام كوفيد-19.

ومن جانبها، قالت شيرين طه، مستشارة وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تحرص على التواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين لمساندة القطاعات المختلفة في الأوقات العادية ولاسيما المتاثرة بجائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي فى مساندة قطاع السياحة وهو من أكثر القطاعات المحورية.

وتناولت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، الجهود التي تبذلها الوزارة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على القطاع، تأكيدا على بروتوكولات الصحة والسلامة لكل خطوة يقوم بها السائح من الطيران إلى الفندق إلى المغادرة.

وأشارت ساندرا فريد، مستشارة وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، إلى أهمية هذا الدعم الفني المقترح والذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على قطاع السياحة في مصر للاقتصاد المصري، والأكثر تضررا من جراء تفشي فيروس كورونا بسبب توقف حركة السفر وانتقالات الأفراد في الداخل والخارج.

وحضر اللقاء من وزارة السياحة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهبة بكري، الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ومن منظمة السياحة العالمية كل من باسمة الميمان، رئيس لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وحنان لوزاري، المنسقة الفنية في الشرق الأوسط، ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كل من محمد العشماوى، مسئول الخدمات المصرفية وماريلينا فويو، مدير مشارك، وكبير المسؤولين عن الخدمات المصرفية، ومن التعاون الدولي ملك طاهر، مستشارة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد عبدالمنعم مسئول ملف التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.