الهند تعتزم السماح بمزيد من الأنشطة في أول يوليو وتخفف الإغلاق

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قررت الحكومة الهندية توسيع الرحلات الجوية المحلية ورحلات قطارات الركاب بشكل تدريجي، بينما سيتم تخفيف مواعيد حظر التجول الليلي اعتبارا من أول يوليو، وفقا لبيان من وزارة الداخلية، كشف عن الإرشادات الأخيرة للتخفيف من الإغلاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية الدولية بشكل تدريجي، ويتم حاليا السماح بالرحلات الدولية كجزء من مهمة إعادة المواطنين للبلاد.

ووفقا للبيان فإن المبادئ التوجيهية الجديدة ستوسع عملية الاستئناف المرحلي للأنشطة.

وأضاف أن الإغلاق سيستمر بدقة في مناطق الاحتواء حتى 31 يوليو.

وستظل المدارس والكليات ومؤسسات التدريب مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

يذكر أن الهند سجلت حتى الآن 528859 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 16095 حالة وفاة.