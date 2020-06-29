لوفتهانزا تعلن اعتزامها تشغيل نصف أسطولها في الصيف

نشرت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الاثنين، جدول رحلاتها حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر، بموجب هذا الجدول، أن يتم تشغيل نصف أسطول طائرات لوفتهانزا، أي نحو 380 من 760 طائرة.

وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أنها ستنفذ أكثر من 40% من برنامجها السابق، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ 90% من الرحلات القصيرة والمتوسطة وأكثر من 70% من الرحلات الطويلة.

وتابعت الشركة، التي عصفت بها تداعيات أزمة كورونا إلى حد التهديد بإشهار الإفلاس، أن رحلاتها ستتركز على منطقة حوض البحر المتوسط.

كانت لوفتهانزا اتفقت مع الحكومة الاتحادية في برلين على الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو مقابل حصول برلين على حصة بـ20%، وقد وافق مساهمو لوفتهانزا على الخطة في التصويت الذي أُجْرِي يوم الخميس الماضي.