محمد منار: تخصيص مستشفيين لعلاج مصابي كورونا من العاملين في الطيران المدني

أكد محمد منار، وزير الطيران المدني، حرصه على صحة وسلامة جميع العاملين في مجال الطيران المدني، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال «منار»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية، صباح الاثنين، إنه «حرصًا منا على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في مجال الطيران، وتخفيف العبء على الدولة، تم تخصيص مستشفى مصر للطيران ومستشفى خاص آخر؛ لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا من العاملين في الطيران المدني».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.