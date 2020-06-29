محافظ أسوان ورئيس الجامعة يوقعان برتوكول تعاون لدعم مشروع التحول الرقمي

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الأحد، برتوكول للتعاون بين المحافظة والجامعة يهدف إلى تبادل الخبرات، وتحقيق الاستفادة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية مع وضع خرائط رقمية وأعمال مسح شامل لمختلف شبكات المرافق بالمحافظة.

ومن جانبه أكد مدير مركز شبكات معلومات المرافق بالمحافظة أن بروتوكول التعاون يقوم على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية أولها محور حماية البنية التحتية من التلف وتوفير التكلفة لإعادة الشيء لأصله حيث يتضمن تقديم المركز فرص التدريب والتأهيل لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة والآداب وليعمل المركز على رصد وتحليل المشكلات التي تواجه المرافق مع إيجاد الحلول والمقترحات لها من خلال أحدث الأجهزة والأساليب العلمية الحديثة.

وذكر أن المحور الثاني فهو يختص بالإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمى ويهدف إلى تحقيق التكامل بين المحافظة والجامعة لبناء غرف تحكم مركزية لتخزين البيانات وتأمينها، مع العمل على تحديث البوابة الإلكترونية للمحافظة وتوثيق المحتوى الخاص بها، علاوة على تقديم الدعم الفني اللازم لميكنة الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له مع فتح مجالات جديدة في مجال التدريب وتحديث عدد من الحقائب التدريبة التي تتناسب مع تأهيل العاملين لمواكبة هذا التطور.

وكشف مدير مركز شبكات المعلومات بأن المحور الثالث من البروتوكول يختص بالأعمال الإنشائية والفنية والاستثمارية والاستعانة بخبرات الجامعة وكوادرها في كافة أعمال التطوير التي تقوم بها المحافظة الآن على مستوى جميع المراكز والمدن.