لاجارد: المركزي الأوروبي يقيم السياسة النقدية باستمرار لضمان تناسبها مع أوضاع الاقتصاد

قالت كريستيان لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي في خطاب إلى سفين سيمون عضو البرلمان الأوروبي، إن "البنك المركزي الأوروبي يقيم باستمرار ما إذا كانت إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها بما ذلك برنامج شراء السندات الحكومية تحقق الهدف المطلوب، وتتناسب مع المخاطر التي تهدد هدفنا وهو ضمان استقرار الأسعار وكذلك تناسب تنفيذ الإجراءات" مع أوضاع الاقتصاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نتائج عمليات التقييم التي يجريها البنك تنشر عبر التقارير المحاسبية والبيانات التقديمية، من خلال المؤتمرات الصحفية والخطب والمشاورات المنتظمة مع البرلمان الأوروبي.

كان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد تلقى طلبا من رئيس البنك المركزي الألماني من أجل السماح للبنك الألماني بنشر وثائق غير معلنة تظهر أن البنك يقيم باستمرار إجراءات السياسة النقدية له.

وقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاستجابة للطلب بالسماح للبنك المركزي الألماني بالكشف عن هذه الوثائق للحكومة الاتحادية الألمانية، بما يضمن درجة من درجات السرية لمثل هذه الوثائق.