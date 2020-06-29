تقرير: شالكه يعتزم تحديد سقف لرواتب اللاعبين

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي شالكه الألماني لكرة القدم سيسعى للخروج من الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر تحديد سقف لرواتب لاعبيه.

وأوضحت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" أن شالكه سيكون أول نادي بالدوري يتخذ هذه الخطوة، حيث لن يوقع أي عقود جديدة للاعب بالفريق الأول براتب أعلى من 2.5 مليون يورو (2.8 مليون دولار).

ولم يعلق شالكه على ما ذكره التقرير لكن من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء للتباحث بشأن مشوار الفريق في الموسم.

وانقسم المراقبون ما بين مشيد بمثل هذه الخطوة الشجاعة للتعامل مع الواقع المالي لما بعد أزمة كورونا، والذي يتوقع أن يلقي بظلاله على جميع الأندية، وبين من يرى أن النادي سيفعل ذلك مضطرا وأن هذا الأمر يظهر أن شالكه لن يصبح قادرا على المنافسة ضمن المراكز الأولى بالدوري.

وتؤيد العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم الألمانية فكرة تحديد سقف للرواتب، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن الأمر صعب من الناحية القانونية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي كما أن ذلك سيجعل من الصعب على الدوري الألماني الحفاظ على قدرته التنافسية على المستوى القاري، حيث أنه لابد من اتخاذ تدابر مماثلة في مسابقات الدوري الأخرى.

وأفاد شالكه أن التزاماته للسنة المالية 2019، التي بلغت قيمتها 197 مليون يورو، وخسارة جزء من الدخل بسبب أزمة جائحة كورونا، لن تجعل الوضع سهلا بالنسبة له.

وأنهى شالكه الموسم في المركز الثاني عشر بالدوري الألماني، بعد سلسلة من النتائج الكارثية خلال النصف الثاني من الموسم أدت لتراجع كبير للفريق بعد أن كان في إطار المنافسة على المشاركة بدوري أبطال أوروبا، حيث أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار في 16 مباراة متتالية.

كذلك بدأت الجماهير احتجاجات ضد إدارة النادي الذي يرأسه كليمنز توينيس.