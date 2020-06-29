بريطانيا والاتحاد الأوروبى يبحثان اليوم ترتيبات مابعد بريكست

تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين جولة جديدة من المباحثات المكثفة ، بعد أربع جولات لم تحقق سوى تقدم طفيف بشأن الموافقة على ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست).

وكان الطرفان قد اتفقا على وضع جدول المباحثات فى اجتماع على مستوى عال فى منتصف الشهر الجارى، قبل ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق قبل توقف سريان لوائح الاتحاد الاوروبى في بريطانيا.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه كان من المقرر أن يصل ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، إلى بروكسل يوم الأحد على رأس فريق يضم20 مفاوضا قبل إسبوع من إجراء المباحثات.

وقالت مصادر حكومية لم يتم كشف النقاب عن أسمائها لصحيفة تليجراف إن الجانب البريطانى لا يرغب فى إضاعة الوقت فى مباحثات لا تحقق تقدما.

وربما ينجم عن الإخفاق فى التوصل إلى صيغة للعلاقات بين الجانبين فى المستقبل فى وضع اقتصادى صعب للجانبين.

وعرقلت بريطانيا تمديد فترة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى.