أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات التموين على الأسواق والمحال التجارية؛ لتحقيق انضباط الأسعار وتوافر السلع، تيسيرًا على المواطنين، وحمايتهم من استغلال بعض التجار، مطالبًا بتكثيف الحملات لتصل إلى القرى، فضلًا عن مواصلة الجهود لمواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين عن جهود ضبط الأسواق، والذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث شنت مديرية التموين بالا شتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية حملات مفاجئة على الأسواق، وذلك ولمتابعة مستوى جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والتصدى لمحاولات التلاعب أو الغش التجاري، ومواجهة حجب وتهريب السلع الى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 14 محضرًا لمخالفات تموينية، شملت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص و3 محاضر لتدنى مستوى النظافة وعدم نظافة أدوات العجين داخل بعض المخابز.

كما تم ضبط 2450 كيلو جرام سكر"ناقص الوزن" داخل أحد مراكز التعبئة، وضبط 70 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.