وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح عدد من مشروعات تطوير شرق القاهرة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.