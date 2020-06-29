وصول الرئيس السيسي لمقر افتتاح عدد من مشروعات تطوير شرق القاهرة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.