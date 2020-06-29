 نكشف تفاصيل حريق مستشفى بدراوي الخاص للعزل في الإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 29 يونيو 2020 1:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نكشف تفاصيل حريق مستشفى بدراوي الخاص للعزل في الإسكندرية

هدى الساعاتي:
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 1:30 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 1:30 م

قال مصدر طبي بمستشفى عزل بدراوي الخاص في سيدي بشر بحي منتزه الإسكندرية، إن الحريق الذي نشب في المستشفى كان بسبب حدوث ماس كهربائي في العناية المركزة لم نستطع السيطرة عليه؛ ما تسبب في وفاة 6 مرضى ومصابة بفيروس كورونا المستجد؛ نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 إداريين.

وأوضح المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الماس وقع في العناية المركزة، التي يوجد بها الحالات الحرجة التي لم تحتمل ضيق التنفس، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى أماكن أخرى، والمتوفين إلى المشرحة.

ولفت المصدر إلى أنه حاليا جارِ البحث عن أسباب الحريق لمعرفة إذا كان به شبهة جنائية من عدمها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك