نكشف تفاصيل حريق مستشفى بدراوي الخاص للعزل في الإسكندرية

قال مصدر طبي بمستشفى عزل بدراوي الخاص في سيدي بشر بحي منتزه الإسكندرية، إن الحريق الذي نشب في المستشفى كان بسبب حدوث ماس كهربائي في العناية المركزة لم نستطع السيطرة عليه؛ ما تسبب في وفاة 6 مرضى ومصابة بفيروس كورونا المستجد؛ نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 إداريين.

وأوضح المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الماس وقع في العناية المركزة، التي يوجد بها الحالات الحرجة التي لم تحتمل ضيق التنفس، وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى أماكن أخرى، والمتوفين إلى المشرحة.

ولفت المصدر إلى أنه حاليا جارِ البحث عن أسباب الحريق لمعرفة إذا كان به شبهة جنائية من عدمها.