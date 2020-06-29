خامس إصابة بكورونا بين لاعبي الجولف

قالت رابطة لاعبي الجولف المحترفين، اليوم الاثنين، إن الأمريكي هاريس إنجليش، أصبح خامس لاعب يصاب بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يشارك إنجليش (30 عاما) ببطولة في ديترويت، هذا الأسبوع، لكنه انسحب بعد اكتشاف إصابته بكورونا، خلال فحوص قبل انطلاق المسابقة.

وينضم إنجليش لمواطنيه ديني مكارثي، وكاميرون تشامب، ونيك واتني، والجنوب إفريقي دايلان فريتيلي، الذين أصيبوا بالعدوى في الأسابيع الأخيرة، منذ استئناف المنافسات في وقت سابق هذا الشهر.

وقال إنجليش الذي سيخضع للعزل الذاتي، في بيان "أشعر بخيبة أمل لسماع هذه الأنباء، خاصة أنني لا أعاني من أي أعراض، لكني سعيد بالإجراءات الصحية المتبعة".

وتابع "أساند الاجراءات الجديدة التي تقوم بها الرابطة، والتي تمنع أي شخص من المشاركة حتى يأتي اختباره سلبيا، لأن حماية جميع المشاركين والمجتمع المحيط تأتي في المقام الأول".