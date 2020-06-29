عبر خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن سعادته بـ«التغيرات التي حدثت في المساجد» جراء قرارات وزارة الأوقاف في الفترة الأخيرة، قائلًا إنها أصبحت أكثر نظافة.

وأشاد أثناء تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، مساء الاثنين، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإغلاق دورات مياه المساجد، معقبًا: «وزير الأوقاف أعاد للمساجد وقارها واحترامها».

واستطرد: «المساجد دلوقتي زي المساجد اللي شوفتها في أوروبا»، متابعًا: «رجعنا للمسجد كما نتمناه».

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.

وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.