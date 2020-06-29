العراق والأردن يبحثان تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي

أجرى وزير التخطيط العراقي خالد بتال، اليوم الاثنين، مباحثات مع سفير الأردن في العراق منتصر الزعبي لاستكمال تنفيذ اتفاق الربط الكهربائي والإنترنت بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة التخطيط أن الطرفين بحثا خلال اللقاء استكمال اتفاق الربط الكهربائي والإنترنت وإنشاء المدينة الاقتصادية على الخط الحدودي، وإمكانية العمل على تأهيل وتطوير وتأمين الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بالأردن.

وأكد الوزير العراقي، قوة ومتانة وعمق العلاقات الثنائية، لأنها تتسع لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والسياسية .

وأشار إلى حرص وزارة التخطيط، على فتح آفاق جديدة من التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي في البلدين.

بدوره ، أكد السفير الأردني على وجود تطور كبير شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات السابقة، نتيجة تطابق وجهات النظر أزاء أغلب القضايا المشتركة، وفي المقدمة منها الجوانب الاقتصادية، بشكل انعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

ويسعى العراق والأردن إلى تنفيذ مشاريع عملاقة بينهما في مجال تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية ومد خط أنابيب لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة الأردني.