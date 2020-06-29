حملة لمتابعة التزام المحلات والمقاهي بالإجراءات الوقائية في كفر الدوار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، الأحد، حملة للمرور على المقاهي والكافتيريات والمحلات بنطاقي المدينة والمركز.

وتابعت الوحدة مدى التزام المقاهي والكافتيريات والمحلات بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، والتي تهدف للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل.

جاءت الحملة بإشراف من علي أبو مطير - نائب رئيس المدينة، ومن خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.