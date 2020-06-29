 محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس ويؤكد أهمية دور الكنيسة في التوعية - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس ويؤكد أهمية دور الكنيسة في التوعية

محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس
محافظ بورسعيد يلتقي الأنبا تادرس
محسن عشري
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 12:14 ص

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالأنبا تادرس مطران بورسعيد وعدد من رجال الكنيسة بمقر مطرانية الأقباط.

وخلال اللقاء أشاد محافظ بورسعيد، بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة وقياداتها في حملات التوعية للمواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وحرصهم الدائم على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وطالب المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد من خلال أئمة ووعاظ الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة ومسئولي الجمعيات الأهلية كلُ في موقعه، مؤكدًا أهمية دور كل من له تأثير شعبي ومجتمعي في توعية جميع أطياف الشعب.


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