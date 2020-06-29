أندونيسيا تسجل 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية اليوم الاثنين عن تسجيل 1082 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



وقال أحمد يوريانتو مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي- إن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و92 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2805 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية.



وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 23 ألفا و800 حالة.



ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سجلت 125 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 11 ألفا و237 إصابة، فيما سجلت 297 إصابة في جاوة الشرقية.