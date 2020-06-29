خريطة معلومات «الشرارة» و«الفيل» أكبر حقول النفط في ليبيا

قال مصدر ليبي، أمس الأحد، إن الجيش الليبي سير دوريات عسكرية في حقل الشرارة النفطي لتأمين المرفق الحيوي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويأتي تأمين حقل الشرارة النفطي من الجيش الوطني الليبي، في إطار مساعي التعاون مع حرس المنشآت النفطية، من أجل حماية حقول النفط اللليبية، وعدم استيلاء الميليشيات والمرتزقة عليها، وإحكام سيطرته على حقل الشرارة، أحد أهم الحقول الاستراتيجية في ليبيا، بإنتاج يبلغ 300 ألف برميل من النفط يوميا.

وتكمن أهمية حقل الشرارة كونه يعتبر من أكبر حقول النفط الليبية، باحتياطي مؤكد بلغ نحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا، ويشكل إنتاج الحقل نحو ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا قبل عامين، وتم اكتشافه في العام 1980، في صحراء مرزق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وطورته في البداية شركة "پتروم"، وحاليا تديره شركة "ريسول" الإسبانية.

ويرتبط بحقل الشرارة حقل الفيل الواقع في حوض مرزق أيضا على مسافة 750 كلم جنوب غرب مدينة طرابلس. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط، ويبلغ إنتاجه نحو 70 ألف برميل يوميا، باحتياطي مؤكد بنحو 1,2 مليار برميل تقريبا بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وبدأ إنتاج النفط في ليبيا في عام 1961، بعد اكتشافه للمرة الأولى في عام 1958، ويشكل نحو 94% من موارد البلاد، إضافة إلى ثروة من الغاز الطبيعي، تقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 1549 مليار متر مكعب.