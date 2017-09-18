روى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حكاية قصر البارون بداية من بنائه حتى ترميمه وإعادة تأهيله، ومن ثم افتتاحه اليوم الاثنين 29 يونيو.

وقال «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن مؤسس قصر البارون، هو إدوارد لويس جوزيف إمباه، والذي ولد في بلجيكا عام 1852، وتوفي في 1929، ودفن في كنيسة البازيلكا التي تبعد عن القصر بنحو كيلو متر.

وأضاف أن مؤسس قصر البارون كان يعمل مهندسًا ومؤسسًا لمشاريع، إضافة إلى أنه كان رجلًا صناعيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن ملك بلجيكا منحه لقب «البارون» تقديرًا لإسهاماته في تنمية الاقتصاد البلجيكي.

وتابع أن البارون حصل على امتياز إنشاء ضاحية هليوبوليس من الحكومة المصرية عام 1905، ذاكرًا أن البارون اشترى عام 1906 ستة آلاف فدان في من منطقة هليوبوليس، وبدأ ببناء قصر البارون، كقصر معماري بتراث هندي، والذي تم الانتهاء من بناؤه عام 1911.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للقصر 24 ألف متر تقريبًا، متابعًا أنه سُجل كأثر عام 1993.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصر البارون يتكون من طابقين وبدروم، وسلم حلزوني خشب يصل إلى السطح.

وأضاف أنه تم بيع القصر في خمسينات القرن الماضي، لافتًا إلى أن من اشتروا القصر هم من قاموا بطلائه.

وقال إن وزارة الإسكان اشترت القصر عام 2005، والتي سلمته للمجلس الأعلى للآثار عام 2007، حيث بدأ ترميمه وتجديده في 2017 من قبل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ولفت إلى الحصول على وثيقة من شركة مصر الجديدة التي كانت في السابق تسمى بشركة «واحات هليوبوليس»، التي كان يملكها البارون، مشيرًا إلى أن الشركة تملك مستندات عن شكل ولون القصر الأصلي، ومن ثم تم العمل على إرجاعه لهيئته الأصلية.

واختتم حديثه في هذا الصدد مشيرًا إلى أن مشروع ترميم القصر وإعادة تأهيله تكلفت 175 مليون جنيه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

https://youtu.be/d8iACHDryfw