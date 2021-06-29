ألمانيا: رفع دعوى ضد رجلين ألمانيين بتهمة تمويل مسلحين بسوريا

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى جنائية ضد رجلين يشتبه في أنهما دعما إسلاميين مسلحين في سوريا بالمال عن طريق شبكة دولية.



وأوضح الادعاء أنه رفع الدعوى أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتجارت جنوبي ألمانيا، وكي يمكن بدء المحاكمة، يجب أن تقبل المحكمة في البداية لائحة الاتهام.



ويقبع الرجلين، المشتبه أنهما ممولان للإرهاب ويحمل كلاهما الجنسية الألمانية، في الحبس الاحتياطي منذ شهور.



وجرى إلقاء القبض على أحدهما في مدينة أولم جنوبي ألمانيا في 7 يناير الماضي في إطار حملات أمنية تمت في عدة ولايات ألمانية، وتم إلقاء القبض على الرجل الثاني في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا في 15 يناير الماضي.



وبحسب بيانات سابقة، يشتبه أن الشخصية المحورية للشبكة النشطة في أوروبا التي تعمل لتمويل إرهابيين تتمثل فى رجل في سورية يدعو للتبرع عبر منصة على الإنترنت، ويشتبه أن كلا المتهمين أرسلا أموالًا عدة مرات، بحسب صحيفة الادعاء.



ووفقًا للمحققين، يشتبه أن الأموال وصلت إلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة تضم فصائل إرهابية إسلامية-مسلحة، ويشتبه أنه تم شراء أسلحة ودعم مقاتلين بهذه التبرعات.



وبحسب الادعاء العام، تسعى هيئة تحرير الشام لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تأسيس "دولة الله"، وتعد جبهة النصرة سابقا النواة التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام التي تأسست في بداية عام 2017.