صندوق النقد الدولى يوافق على منح أوغندا قرضا بقيمة مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى أوغندا؛ لدعم انتعاش الاقتصاد الأوغندي بعد كوفيد-19، وزيادة دخل الأسرة لتحقيق النمو الشامل.

وأشارت المؤسسة الدولية، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأوغندي تأثر بشدة من جراء الأزمة الصحية، وشهدت أرصدة الميزانية ازدياد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح البيان أن بعض القطاعات تشهد في الوقت الحالي انتعاشا طفيفا، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 4.3% في السنة المالية 21/22.

وأضاف: "لا تزال التوقعات غير مؤكدة للغاية، مع وجود مخاطر سلبية، لا سيما بسبب عودة ظهور تدابير الاحتواء الأكثر صرامة المرتبطة بتسجيل معدلات إيجابية أعلى لـ كوفيد-19".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن عجز الموازنة الأوغندية قد اتسع بشكل كبير، ما دفع الدين العام إلى ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو الجاري (مقارنة بتقدير يبلغ 45% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي).

ولم تخف أوغندا نيتها الدخول في مفاوضات مع دائنيها للحصول على تعليق خدمة ديونها الخارجية.