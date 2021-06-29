واشنطن: إجماع دولي حول إجراء الانتخابات في ليبيا ورحيل القوات الأجنبية

تواصل جلسات ملتقى الحوار السياسى فى سويسرا.. والجيش الليبى ينفى الهجوم على مطار الويغ العسكرى

صرح وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم، بأن القوات الأجنبية ستغادر ليبيا قريبا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تلك العملية ستستغرق بعض الوقت، جاء ذلك فيما تواصلت جلسات ملتقى الحوار السياسى الليبى فى سويسرا الهادفة إلى توافق بشأن إقرار القاعدة الدستورية التى ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

وقال بلينكن ــ فى تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء ــ إن القوات الأجنبية سترحل قريبا من ليبيا. وأضاف ردا على سؤال بشأن القوات الروسية والتركية فى ليبيا أن العملية ستستغرق بعض الوقت.

وأكد بلينكن فى مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن اجتماع «برلين 2» بشأن ليبيا الذى عقد مؤخرا كان إيجابيًا، مضيفا أن هناك إجماعا قويا على نقطتين، هما ضرورة إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل ومن ثم انتخاب البرلمان والرئيس من أجل الحصول على أسس شرعية للحكومة. كما شدد على أن النقطة الثانية تتمثل فى ضرورة مغادرة القوات الأجنبية تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الإجماع الدولى على هذه الجوانب قوى للغاية.

من ناحية أخرى، انطلقت، اليوم، جلسة اليوم الثانى من مداولات اجتماع ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد فى سويسرا لاستكمال الوصول إلى توافق بشأن إقرار القاعدة الدستورية التى ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقررة فى 24 ديسمبر.

وشددت غالبية الكلمات التى ألقاها أعضاء الحوار على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها دون عرقلة استنادًا إلى القاعدة الدستورية، وتأجيل مسألة الاستفتاء على الدستور.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، الهجوم على مطار الويغ العسكرى جنوب ليبيا، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا استمرار العملية الأمنية فى المنطقة.

وجاء فى بيان إعلامى نشره المسمارى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» مساء أمس: «تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعى المغرضة خبرا كاذبا بهجوم على مطار الويغ العسكرى وهذا خبر كاذب وعارٍ عن الصحة».

وأكد المسمارى أن ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب العميد ركن محمد الخازمى أكد أن جميع الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات التابعة للقيادة العامة، معتبرا أن الغرض من هذه الشائعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوبية.

وكان الجيش الليبى قد أعلن فى 17 يونيو الجارى، إطلاق عملية لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التى تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه فى المنطقة الجنوبية.