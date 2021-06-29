مجلس جامعة طنطا يكرم فريق طبي نجح فى إجراء جراحة لاستئصال ورم نادر في الرقبة

كرم مجلس جامعة طنطا اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبة الدكتور أحمدعطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة فريق طبى من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة بكلية الطب بالجامعة.



وقال رئيس جامعة طنطا إن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهودهم المبذولة فى استئصال ورم دموى نادر متشعب بالأذن والرقبة وقاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما، فى جراحة نادرة استغرقت 10 ساعات.



شمل التكريم الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة هالة الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور حسام الصاوى أستاذ ورئيس قسم النفسية والعصبية ومدير مركز الطب النفسى، الدكتور محمود مندور،الدكتور مصطفى عمار، الدكتور أحمد الهمشري، الدكتور أيمن فؤاد، الدكتور محمد لطفي، الدكتورة رضوى عماد، الدكتورة نشوى بدوي، الدكتور الحسب عبد القادر، الدكتور محمد خضير، الدكتور حازم عبد الخالق، ومن هيئة التمريض إنجى عادل، نجلاء محمد أنور، زينب محمد إبراهيم، آلاء الشناوى، هدى عبد الصادق، راندا مجدى، دعاء الشافعى، ومقبولة عاطف.