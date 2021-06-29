اتحاد الصناعات عن وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص: جميعنا في مركب واحد

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تندرج في إطار قانون التأمينات الجديد، بقيمة 3% على القيمة التأمينية من الأجر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الاثنين، أن منشآت القطاع الخاص حدّدت الزيادات في المرتبات منذ مطلع العام، مؤكدًا أنه تم بالفعل إجراء زيادات هذا العام رغم آثار جائحة كورونا.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور الذي تضمن إقرار العلاوة ووضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، كان جيدًا للغاية، وشهد تعاونًا كبيرًا من كافة الأطراف، معقّبًا: «جميعنا في مركب واحدة، المنشأة والعمال كيان واحد لا ينفصلان».

وأكد السويدي، أن قرار وضع حد أدنى للأجور لا يعني ارتفاعًا في مرتبات من يتقاضون أكثر من ذلك، باعتبار أن القطاع الخاص ليس به درجات وظيفية كما القطاع الحكومي، مشيرًا إلى وضع حد أدنى يساهم في تنظيم العلاقة التأمينية طبقًا لقانون التأمينات الجديد.

وأوضح أن هذا القانون يضع بعض الأعباء على القطاع الخاص، لكنه يضمن الكثير من المزايا للعاملين لا سيّما عند بلوغ مرحلة المعاش، إذ يتم الحصول على مبلغ وصفه بـ«المعتدل»، بحيث يتمكن من البناء عليها لحياته فيما بعد.

وكان المجلس القومي للأجور أعلن وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بدءًا من يناير المقبل، حسبما أعلنت وزارة التخطيط.

وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إعطاء مهلة أمام المنشآت المتضررة؛ لتقديم شكواها من القرار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.