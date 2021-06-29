العاهل الأردني: هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة مع دول العالم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطهم مع عدد من دول الإقليم والعالم، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى العراق كانت ناجحة خاصة في مجال فتح السوق العراقي للصادرات الأردنية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء، ممثلين عن القطاع الصناعي في قصر الحسينية، داعيا القطاع الصناعي إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدا أهمية زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات.



وأشار إلى أن الصناعات الأردنية تمكنت من تحقيق قصص نجاح رغم التحديات، منوها بدور القطاع خلال جائحة "كورونا" في تلبية طلب المواطنين على السلع الأساسية دون انقطاع.