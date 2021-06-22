نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ما تردد خلال الأيام الماضية حول طرح مانجو غير سليمة ومصابة بالعفن الهبابي في الأسواق.

وقال القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح الثلاثاء، إن العفن الهبابي مرض موجود منذ فترة وليس بجديد، ويرجع إلى الارتفاع في درجات الحرارة والطفرات المناخية التي تحدث، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لديها الخبرة الكافية للتعامل معه، وكذلك أيضًا المزارعين.

وأضاف أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية للتعامل مع العفن الهبابي بالمانجو، بالإضافة إلى تقديم إرشادات للمزارعين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الأمور مستقرة هذا العام.

وأوضح أن مصر من الدول المتميزة جدًا في إنتاج المانجو، مشيرًا إلى أن هناك دول كثيرة بالعالم تهتم بالمانجو المصرية؛ وذلك نظرًا لجودتها وقيمتها العالية.