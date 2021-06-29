قال اللواء أحمد عبدالنظير، مستشار وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة عقدت زيارة في عام 2019 إلى جامعة ميندرسون للاطلاع على معمل الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الدكتور وجيه المراغي.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أن مبادرة رقمنة الصناعة تعتبر باكورة للتعاون مع الشركات العالمية كجينرال إلكتريك وأيقن، مشيرًا إلى استهداف المبادرة لتطوير ألف مهندس بالمصانع.

وأوضح أن الدورة التدريبة عبارة عن 10 أيام، ذاكرًا أن تكلفته خارج إطار المبادرة تصل إلى 3 آلاف دولار.

وأشار إلى ارتباط الاستفادة من المبادرة بأن يكون المهندس يعمل في مجال الإنتاج أو الجودة أو الصيانة، مضيفًا أن المبادرة ستكون مجانية في دورتها الأولى ليعطي دفعة للثورة الصناعية الرابعة.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".

