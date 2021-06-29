تقرير: هروب آخر حاكم مطلق في أفريقيا وسط احتجاجات وأعمال عنف

تردد أن ملك إسواتيني (سوازيلاند سابقا)، مسواتي الثالث، وهو آخر حاكم مطلق في أفريقيا، قد فر من بلاده، حيث تحولت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى أعمال عنف، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية.

وأفادت هيئة الإذاعة الحكومية في جنوب أفريقيا المجاورة بأن المتظاهرين أضرموا النار في عدة متاجر ببلدة ماتسافا، وسط إسواتيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقارير أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في المملكة التي تحظر الأحزاب السياسية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.