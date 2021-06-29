 شرطة دبي تضبط أحد مشاهير إنستجرام لتدخين المخدرات في بث مباشر - بوابة الشروق
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شرطة دبي تضبط أحد مشاهير إنستجرام لتدخين المخدرات في بث مباشر

شرطة دبي بالإمارات
شرطة دبي بالإمارات
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 7:52 م
ضبطت شرطة دبي عارض أزياء مقيم، يقدم نفسه كمواطن إماراتي، ويحظى بشهرة واسعة على موقع "إنتسجرام"، لإقدامه على تدخين سيجارة مخدرات في بث مباشر عبر أحد حساباته على "التواصل الاجتماعي".

وقال اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتابعون مستجدات الفضاء الرقمي على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن هذا الشاب المشهور لم يكن يتوقع أن تكون متابعة شرطة دبي لمجريات ومستجدات الفضاء الرقمي بهذه الدقة.

وأضاف المنصوري، للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن حب الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الشاب إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمر ومُجرم، وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه وصدر قرار بإبعاده عن الإمارات.

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