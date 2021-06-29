قالت لنا أبوزيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يفيد بأن العقوبة لا تقل عن سجن لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف حنيه، موضحة أن التشريع يعطي مساحة أمان أكبر للسيدات.

وثمنت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، جهود مجلس النواب برفع الحد الأدنى بالفقرة الخاصة بتشديد عقوبة التحرش في حالة كانت في ظروف معينة، أو الحالات التي تتعرض فيها السيدان لضغط يمنعها من الحصول على حقوقها بالشكل القانوني، خاصة في الأماكن التي تمارس ضدها سلطة.

وذكرت أن عقوبة التحرش كانت من قبل حبس لمدة لا تقل عن عامين، وتم تعديلها لتصبح 7 سنوات، مع غرامة 500 ألف جنيه في حالات الظروف المشددة.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

