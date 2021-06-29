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انطلاق احتفالية حزب الوفد بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:09 م

انطلق، منذ قليل، حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، وعضو مجلس النواب مصطفي بكري، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

وبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد علوي بالسلام الوطني الجمهوري.

وأكد الإعلامي محمد علوي أن احتفال حزب الوفد يأتي بمناسبة بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة التي نجحت فيها مصر في استعادت هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية سطرت على صفحات التاريخ عبر 7 سنوات إنجازات عجزت أيادي كثيرة عن تحقيقه.

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