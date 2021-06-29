 الطويلة: كريم فؤاد وقع رغبة الانضمام للأهلي ولكن الصفقة لم تتم بعد - بوابة الشروق
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الطويلة: كريم فؤاد وقع رغبة الانضمام للأهلي ولكن الصفقة لم تتم بعد

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:33 م

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار لنادي إنبي، وقع على رغبة الانضمام إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني إتمام الصفقة.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «المفاوضات بشأن كريم فؤاد لا زالت مستمرة، اللاعب وقع رغبة، شيء طبيعي، من حق اللاعب إبداء رغبته في الفريق الذي يلعب له، ولكن لا تعني أن الموضوع انتهى».

وأضاف: «نتفاوض ونتناقش، ولن تتم الصفقة إلا بالإعلان الرسمي من جانبنا ومن النادي الأهلي، نسير في خطوات إيجابية وهناك تعاون مع الأهلي، والصفقة حتى الآن لم تتم».

وأتم: «ملتزمون جدا بتعاقدنا مع إنبي، فاللاعب مستمر معهم لنهاية الموسم الجاري، لذا استحالة أن اللاعب انتظم في تدريبات الأهلي».


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