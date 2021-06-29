الودائع المجمعة لبنوك السعودية تتجاوز تريليوني ريال لأول مرة في تاريخها

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تجاوزت الودائع المجمعة للبنوك السعودية تريليوني ريال، لأول مرة في تاريخها، لتصل إلى 2001 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي.

وكانت ودائع البنوك السعودية تجاوزت لأول مرة تريليون ريال في يناير 2011، فيما تجاوزت الـ5. 1 تريليون ريال في أبريل 2014.

وتمثل "الودائع تحت الطلب"، الحصة الأكبر من الودائع بقيمة 3. 1324 مليار ريال، تمثل 66 % من إجمالي الودائع، وتنقسم إلى 2. 1169 مليار ريال للشركات والأفراد و1. 155 مليار ريال للهيئات الحكومية، وفقا لما نسره موقع "أرقام" السعودي المختص بنشر أخبار سوق الاسهم اليوم الثلاثاء.

وتبلغ الودائع الزمنية الادخارية نحو 1. 439 مليار ريال بينما تبلغ الودائع الأخرى شبه النقدية 8. 237 مليار ريال.

وبلغت الودائع المجمعة للبنوك بنهاية الشهر الماضي نحو 79 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للعام 2020.