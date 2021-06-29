عضو في مجلس السيادة السوداني يشدد على أهمية المحافظة على مكتسبات الثورة

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر، على أهمية المحافظة على مكتسبات ثورة ديسمبر، وتنفيذ شعاراتها المتمثلة في (السلام والعدالة والتنمية)، من أجل الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

ودعا حجر، في خطاب جماهيري في ولاية شرق دارفور (غرب السودان)، إلى ضرورة نبذ الصراعات القبلية ودفع جهود تعزيز التعايش السلمي وتعزيز النسيج الاجتماعي وإجراء المصالحات بين القبائل.

وأشار إلى المكاسب التي حققتها اتفاقية جوبا لسلام السودان، منوها بأنها وضعت أساسا متينا لنظام الحكم بالسودان، من خلال إقرارها للحكم الفيدرالي الذي يقسم الموارد حسب الكثافة السكانية، بوصفها المعيار العادل، بجانب التمثيل في كل مؤسسات الدولة بعدالة دون تمييز.

وأكد ضرورة مشاركة المرأة في كل مستويات الحكم بناء على حقها الإيجابي الذي أقرته اتفاقية جوبا، حيث إنها شريك أصيل في التغيير وفي كل ضروب الحياة.