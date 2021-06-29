كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أنه التعاون بينه وبين إدارة الأهلي قائم ومثمر طوال الفترة الماضية وأنه فى اجتماعات مستمرة مع الكابتن الخطيب .

وقال موسيماني فى حواره لموقع الأهلي الرسمي : "أن اجتماعاته مع الكابتن الخطيب عبارة عن اجتماعات قصيرة ولكنها مثمرة للغاية يسألني عن الأشياء المهمة وعن توجهات الفريق واحتياجاته وكيفية مساعدتنا، يسألني أيضًا عن رأيي في بعض الأمور التي تتعلق بالفريق، الأمور تسير بشكل جيد، وأنا سعيد هنا، وفي مكانة جيدة، وأعمل مع رئيس مارسَ كرة القدم من قبل،ويدرك جيدًا التحديات التي تواجهني، ويفهم أيضًا الصعوبات التي نمر بها كما أنه يقيم ما يحدث بطريقة جيدة فهو ذكي جدًّا.. إنه أسطورة فبإمكانك أن ترى حب وتقدير الجميع له في أي مكان كما يمكنك أن تشاهد أيضًا لقطاته لاعبًا، فهو رجل ذو قيمة كبيرة، وله مني كل الاحترام والتقدير. وعندما يتحدث تكون كلماته مؤثرة ولها أهمية كبيرة.

وأضاف موسيماني: "أنا سعيد بأنني أعمل مع شخص يفهم طبيعة هذه اللعبة؛ وهذا شيء مهم جدًّا؛ لأنه يعرف الكثير عن طبيعة هذه اللعبة، فأحيانًا تواجه بعض المشاكل إذا ما عملت مع أشخاص لم يمارسوا كرة القدم.

ووجه موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا : "نحن نفتقد جماهير الأهلي كثيرا، شاهدناهم في قطر خلال كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي نظرًا لأن هناك العديد من المصريين الذين يعيشون هناك، كان من الرائع أن نراهم، ونعدهم ببذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة؛ للتتويج بدوري الأبطال والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية، فبالنسبة لي، دائمًا ما أرى صورهم وأجواءهم الخاصة عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.. الجماهير بدأت في العودة بأوروبا، وأتمنى أن يعودوا قريبًا هنا أيضًا، ولكن يجب أن نحترم قرارات المسئولين الذين يبذلون مجهودات كبيرة للحفاظ على حياتنا.