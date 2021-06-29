 قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ ليمان أبي زعبل 2 - بوابة الشروق
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قطاع السجون يوجه قوافل طبية لـ ليمان أبي زعبل 2

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:27 م

وجه قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، قوافل طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (ليمان أبى زعبل 2) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتي ذلك حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وفى إطار الارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

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