ضبط 15 سائقا يقودون المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالوادي الجديد

تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد، بقيادة العميد محمد سيف مدير الإدارة، خلال حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الصحة، من ضبط 15 سائقا يقودون مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وكان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا اليوم الإثنين، يفيد بضبط 15 شخصًا يقودون المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة، في حملة أمنية بالمحافظة، بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية لهم من خلال عينات البول واللعاب.

وأسفرت حملة أمنية موسعة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدى خلال الـ15 يوما الماضية عن إجراء التحاليل والفحص الطبي لـ283 قائد مركبة متنوعة، وتبين سلبية 268 شخصا لتعاطيهم المواد المخدرة والمسكرات وإيجابية 15 عينات أخرى.

وتم التحفظ على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.