وكالة الأنباء الألمانية: ألمانيا تتوقع الوفاء بتعهداتها بشأن اللقاحات قبل الموعد المستهدف

أوضح تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الألمانية ستكون في وضع يمكنها من تقديم لقاح لجميع السكان في يوليو على أقرب تقدير، قبل موعدها المستهدف الأولي المتمثل في إتاحة اللقاح بحلول نهاية الصيف أو أوائل الخريف.



وستتمكن ألمانيا من تقديم ما يتراوح بين 17 و18 مليون جرعة أولى من اللقاحات التي تعتمد على تكنولوجيا "الحمض النووي الريبوزي الناقل" في يوليو.



ويرجح الخبراء أن يغطي العرض الطلب وأن يتبقى فائض من اللقاحات.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 2ر72 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 44ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 26 أسبوعا.