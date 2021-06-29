سفير مصر في سول يشارك في مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر المصرية

شارك الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدى سول، عبر وسائل التواصل المرئي، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بوهان الكورية بشأن برنامج تدريب للكوادر المصرية الشابة للحصول علي درجة ماجستير الهندسة في مجال الذكاء الصناعي، وذلك في إطار مبادرة بناة مصر الرقمية، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحسبما ذكرته وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، ووقع عن الجانب الكوري رئيس جامعة بوهان الكورية، مو هوان كيم، حيث ألقى الوزير عمرو طلعت كلمة بتلك المناسبة تحدث فيها عن المبادرة الرئاسية بناة مصر الرقمية، أثنى فيها على الاتفاق معربًا عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الكوري في كافة مجالات التكنولوجيا المتطورة وبصفة خاصة الذكاء الصناعي.