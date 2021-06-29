مطروح تتعاقد مع أخصائيين بجراحة المخ والأعصاب لإنهاء قوائم الانتظار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإتفاق مع أخصائيين جراحة المخ والأعصاب؛ للتعاقد مع مستشفى مطروح العام بصفة دائمة على مدى الشهر، وسيبدأ العمل الفعلي الخميس المقبل.



وأوضح المحافظ أنه سيكون هناك عيادة صباحية للسيدات، وعيادة مسائية للرجال؛ لحين الانتهاء من أي قوائم انتظار تخصص جراحة المخ والأعصاب.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم حل مشكلة العجز في أطباء التخدير؛ بالتعاقد مع أخصائي تخدير يعمل السبت والأحد من كل أسبوع مع الطاقم الموجود، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري مسالك بولية يعمل بصفة دائمة هذا الأسبوع.

جاء ذلك في إطار استمرارا المتابعة والعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.