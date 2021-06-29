إزالة 100 حالة تعد على ترعة الحمام بمطروح

أعلن مدحت الصباغ، نائب رئيس مجلس مدينة الحمام، إزالة ١٠٠ حالة تعدٍ على ترعة الحمام في نطاق المدينة، منها ٣ حالات تعدٍ بماكينات ري، و٣ حالات تعد بمواسير حديد، بالإضافة إلى ردم وغلق بوابات رئيسية على الترعة وإتلاف العديد من الخراطيم.



يأتي ذلك مع استمرار حملات الإزالة؛ للاطمئنان على تأمين منسوب المياه لمحطة رفع والتنقية بجنوب العلمين بالكميات الكافية، مع تحرير محاضر اللازمة باعتبار تأمين وتوفير مياه الشرب للمواطنين قضية أمن قومي.



وقال الصباغ إن ذلك جاء بالتعاون مع قسم شرطة الحمام ومسئولي الري؛ لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام؛ للحفاظ على منسوب ضخ المياه إلى محطة تنقية جنوب العلمين، وتوفير ضخ مياه الشرب على الخط الرئيسي الوارد للمحافظة.



ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، مع التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه لري الزراعات، حفاظًا على وصول مياه الشرب للمواطنين.